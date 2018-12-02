Футбол. В квалификации Евро-2020 Беларусь сыграет с Германией

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Соперниками белорусов в группе С станут сборные Германии, Нидерландов, Северной Ирландии и Эстонии.

Составы всех квалификационных групп:

Группа А — Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.

Группа В — Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.

Группа С — Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь.

Группа D — Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

Группа Е — Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

Группа F — Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта.

Группа G — Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.

Группа H — Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.

Группа I — Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

Группа J — Италия, Босния и Герцеговина, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Отборочный турнир стартует в марте, а завершится в ноябре 2019 года. Обладателями 20 путевок в финальную часть станут по две лучшие команды из десяти групп.

Еще 4 пропуска получат победители плей-офф Лиги наций. И если у сборной Беларуси не получится преодолеть квалификационный отбор Евро-2020, у нее останется шанс пробиться в финальную стадию через плей-офф Лиги наций.