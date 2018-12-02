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Общество
02.12.2018
Валерий Коронкевич, Свободные новости плюс
Могилевщина: «Что-то неладное происходит в этом году с учителями средних школ»

Что-то неладное происходит в этом году с учителями средних школ. Рассмотрю ситуацию на примере нашего Хотимского района.

Трое в возрасте 40—45 лет поехали в Москву и Санкт-Петербург. Годом раньше один директор также перебрался в Москву. Все они имели высшую квалификацию, за время работы каждый подготовил многих победителей районных, областных и республиканских олимпиад. Я их всех знаю и заинтересовался случившимся.

Выяснилось: дело не только в экономической стороне вопроса — куда большую роль в принятии решения о переезде сыграл моральный аспект. В чем же он заключается?

Одна из учениц школы, дочь высокопоставленного чиновника, стала диктовать преподавателям свои условия обучения в школе. Беспринципным образом и проявляя полное неуважение к учителям, заявляла: «Вы будете ставить мне те оценки, которые я вам называю»... А если было не по ее, то могла бросить дневник в педагога.

Это шокирует. Тем более выяснил: директор и завуч школы стали оказывать психологическое давление на тех преподавателей, которые не приняли неадекватную аморальную позицию «ученицы». Ясно, что с такой ситуацией смириться могут далеко не все учителя.

Совсем недавно я разговаривал с одной из «беглянок». Она хорошо устроилась в Санкт-Петербурге в престижной школе: выделили блок в общежитии, дали достойную зарплату, пообещали в следующим году муниципальную квартиру. Подобное случилось и с теми, кто уехал в Москву.

Ну а у нас… Последние несколько лет что-то непонятное происходит во всей системе просвещения. Престиж профессии учителя падает. По моим наблюдениям, даже те, кто оканчивает университеты на платной основе, не идут работать по специальности, а находят более спокойные места работы: хотят Людьми зваться...

Страшно представить, что девочка, выжившая из нашего города несколько прекрасных педагогов, сама вскоре после университета станет директором школы или вообще будет руководить районом — а такое очень даже возможно! Как себя будут чувствовать ее ученики или жители «ее» города? Уже сегодня нам всем нужно над этим задуматься. С таким подрастающим поколением мы потеряем себя, а в перспективе и Беларусь.

 
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