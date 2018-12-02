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Комментарии
02.12.2018
«Раньше у нас были санкции за Крым, за Донбасс, за Скрипалей, а теперь будет еще за провокацию»

Российский журналист Сергей Пархоменко высказался на Эхе Москвы о последствиях инцидента в Керченском проливе.

Иллюстрация Global look press

― Ни одной души в мире не осталось, которая бы говорила, что Россия в этой ситуации права. В результате Трамп отказывается от встречи. Меркель делает всякие заявления и всякое такое прочее. Ну, как? По результатам все-таки судят.

Мы видим, что все это для России, вне зависимости от того, кто это начал, кто это устроил, кто там был прав, кто виноват, для России это кончилось плохо уже сейчас.

И совершенно очевидно, что это может обсуждаться, наверняка будет обсуждаться как мотив для еще одного пакета санкций, например.

Раньше у нас были санкции за Крым, за Донбасс, за Скрипалей, а теперь вот еще будет за провокацию в Керченском проливе. Ну, зачем еще одна лишняя? Они специально, что ли, собирают, коллекционируют эти поводы?

В общем, это было сделано как угодно, но только не изящно. Как угодно, но только не с дипломатическим блеском.

Фото дня. Путин смотрит на Трампа, который отказался с ним здороваться

 
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