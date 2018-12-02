Экономист объяснил ослабление белорусского рубля

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии intex-press.by обратил внимание на то, что за уходящую неделю в Беларуси увеличилась стоимость валютной корзины, что говорит о реальном ослаблении белорусского рубля.

Но это явление, по мнению эксперта, временное и носит сезонный характер.

– Такое часто наблюдается в конце и начале месяца, когда многие компании гасят свои валютные кредиты, оплачивают валютные контракты. Они выходят на биржу, покупают валюту, и ее курс растет, – сказал Вадим Иосуб. – О каких-то серьезных тенденциях речи не идет, это локальное сезонное явление.

Кроме этого, поясняет эксперт, на ситуацию на валютном рынке нашей страны повлиял внешний фактор: события в Керченском проливе, из-за которых российский рубль подешевел по отношению и к доллару, и к евро.

– В результате за неделю доллар и евро в Беларуси выросли, а российский рубль снизился, несмотря на снижение белорусского рубля, – говорит Вадим Иосуб.

С начала года российский рубль подешевел по отношению к белорусскому. По мнению Вадима Иосуба, произошло это прежде всего из-за антироссийских санкций.