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Общество
02.12.2018
Салiдарнасць
Авария на аварии: что происходило на белорусских дорогах в первый день зимы

1 декабря в Минске выпал снег, что привело к напряженной обстановке на дорогах.

С утра жители столицы жаловались на отсутствие снегоуборочной техники. В районе обеда представитель ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Олег Лукашенко сообщил БЕЛТА, что к уборке снега в Минске «приступили еще утром» и в ней задействовано почти 270 единиц техники.

Но это не уберегло от многочисленных ДТП.

– Около 14.00 двигаясь по трассе М4 и МКАДу, насчитал четыре аварии, пусть и незначительные, – сообщил «Салідарнасці» читатель.

Несколько ДТП зафиксировали пользователи Onliner. На съезде на Молодечно произошла авария с участием фуры.

Авария на МКАД недалеко от Дроздов.

5-й километр гродненской трассы.

На МКАД-2 автомобиль Daewoo занесло под фуру: погибли отец и бабушка 19-летнего водителя легковушки.

Фото ГАИ Минского района

– 19-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Espero, двигаясь в полосе торможения, поворачивал в агрогородок Петришки, не учёл погодные условия, в результате чего допустил занос, автомобиль наехал на дорожное ограждение, после чего выехал на полосу движения, где произошло столкновение с автопоездом, – сообщили Abw.by в ГАИ.

Официальных данных о количестве ДТП 1 декабря пока нет.

 
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