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Комментарии
02.12.2018
Яковенко: «То, что происходит с россиянами, обычно называют «по одежке протягивай ножки»

Первый канал российского телевидения в программе «Доброе утро» устроил мастер-класс по экономии для россиян.

– Маркетолог Максим Маклай объяснил, как надо ходить в магазин. Берешь корзинку вместо тележки – покупаешь меньше. Поскольку в корзинку много не положишь. Видимо, следующий шаг – покупать столько, сколько можно унести в руках, без тары, – пишет медиакритик Игорь Яковенко на ej.ru.  

– По магазину надо ходить, не поднимая глаз, так как, оказывается, все дешевые продукты – на нижних полках. Детей с собой не брать, чтобы не вводить их в искушение, а себя в траты. Новогодние игрушки – только деревянные: они не бьются. В качестве развития идеи – полный переход на деревянную посуду, а в перспективе полный отказ от посуды вообще. За ненадобностью.

Сотрудники Первого канала собрали множество полезных советов от россиян по сокращению потребления. Елизавета Митрофановна из Краснодара стирает только ночью, когда тариф на электричество ниже, а также научилась хранить кипяток в термосе, чтобы не жечь газ. Валерий Пузанов из Владимира живет при свечах, экономя на электричестве.

Идеи опрощения, минимализма, в современной трактовке – дауншифтинга, разделяли весьма достойные люди: от императора Диоклетиана до Льва Толстого. Но тут есть принципиальное различие с новейшей российской игрой на понижение.

Классический дауншифтинг – это добровольный выбор отказа от  ценностей потребления и карьеры ради ценностей саморазвития, общения с близкими и т.д. То есть добровольный выбор «своих» ценностей и отказ от ценностей «чужих», навязанных извне.

То, что происходит с Путиным, с путинской Россией и с россиянами, называется иначе. Обычно это называют «по одежке протягивай ножки».

Цитата дня. Лукашенко – о том, как «наклоняют» Россию

 
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