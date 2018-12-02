«Навальный выписывает круги под стенами Кремля»

С его новым призывом голосовать за «альтернативных уродов» будет так же, как с бойкотом, считает публицист и политолог Александр Морозов.

– Навальному путь на выборы закрыт наглухо. Вся верхушка жадно ждет, что он разнервничается и призовет жечь покрышки. Но он не поддается. И всякий раз придумывает в отношении выборов какую-то «игровую стратегию», – пишет публицист и политолог на своей странице в Фейсбуке.

– В прошлый раз он призвал к бойкоту. Поскольку Кремль теперь ничего не понимает в происходящем и каждый зубец кремлевской стены боится собственной тени, – то на президентских выборах Кириенко не верил, что будет низкая явка – и ничего не делал, а за три недели до голосования с перепугу начали ее накачивать.

Причем испугались настолько, что чуть было не приняли закон о наказании за призывы к бойкоту.

Теперь Навальный призывает своих сторонников к новой кампании против «Единой России» – валить ее с помощью консолидированного голосования за кандидатов от других парламентских партий.

Разумеется, ни так, ни этак невозможно пробить избирательную систему. Это понятно. Но дело же не в этом. А в том, что Навальный под стенами Кремля как фигурист на коньках – выписывает какие-то круги – и никуда не девается. И все его пируэты – в рамках легальности. Они не могут его никуда деть.

С его новым призывом голосовать за «альтернативных уродов» будет так же, как с бойкотом: сначала Кремль будет писать в телеграм-каналах, что это «ошибочная идея», а потом начнется испуг и суета".