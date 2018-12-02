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Экономика
02.12.2018
Евгений Федоров
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»

В Беларуси резко выросло число людей, которых налоговая подозревает в «жизни не по средствам».

В частности, по информации TUT.BY, за последние пять лет число белорусов, к которым возникают вопросы со стороны налоговиков по расходам и доходам, выросло почти в 2 раза. При этом проверяющие ежегодно предлагают подтвердить свои доходы в среднем 20-25 тысяч физическим лиц.

О чем говорит такая ситуация?

Фото с сайта bel.biz

– В 90-е годы людей, которые жили явно не по средствам, было больше, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил предприниматель Виктор Маргелов. – Сейчас уже значительно больше оборотов находится под контролем налоговых органов. Так что сказать, что стало больше людей, которые не платят налоги, я не могу. Но есть другой момент.

По мнению собеседника, в последние годы налоговики проверяют в основном малый и средний бизнес, в то же время крупные предприятия, приближенные к государству, спокойно «оптимизируют» свои налоги. Это же правило касается и простых граждан.

– То, что налоговики стали их намного активнее искать – это факт. Но, правда, не всех ищут. Наиболее богатых они почему-то пропускают. И среди чиновников тоже. Я что-то не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах, чтобы предъявили претензии, откуда десять миллионов долларов.

Тем не менее, многих белорусов проверять стали более тщательно и целенаправленно, замечает предприниматель.

– Нет денег, нужны деньги в бюджет – это основная причина. Когда хватает денег, то на этих ребят можно махнуть рукой. А когда их нет, то как в России начинают браться за самозанятых или как у нас составлять базу неработающих «тунеядцев».

Сегодня появляются современные технологии, есть большие базы данных – а значит, забирать деньги у людей становится дешево. Поэтому этим и пользуются, чтобы пополнить бюджет, – считает Виктор Маргелов.

Иосуб: «Верхи надеются, что стоит найти эти мифические точки роста, и экономика страны попрет»

 
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