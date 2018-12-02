Почему Хефнер утопил в океане ящик со своими домашними секс-видео

Основатель Playboy боялся, что кто-то узнает про его тайные интрижки с топовыми голливудскими знаменитостями.

Если и был когда-нибудь на земле человек, сексуальной жизни которого мы можем завидовать не без причин, то это Хью Хефнер. Даже удивительно, что за столько времени в сети не появилось ни одного секс-тейпа легендарного плейбоя. Впрочем, оказывается, все дело в том, что старик выкинул зацементированный ящик со всеми своими домашними видео в Тихий океан еще в 1990-х, об этом источник, близкий к Хефу, рассказал британскому таблоиду The Sun.

Хефнера до глубины души тронула история, которая приключилась с его подругой Памелой Андерсон, чье видео с рок-музыкантом Томми Ли стало, возможно, первым большим секс-скандалом в истории интернета. К тому же 1990-е были самым диким временем в истории особняка Playboy, в котором постоянно проходили вечеринки и оргии. Во время одного из таких увеселительных мероприятий кто угодно мог стащить из дома кассеты с видео, на которых Хеф развлекается в постели с топовыми голливудскими знаменитостями.

Основатель Playboy очень пекся о репутации своих друзей, и особенно тех, с кем спал, поэтому поручил главе своей охраны собрать все кассеты в ящик, залить его цементом и выкинуть в океан. Теперь остается только ждать, когда энтузиасты найдут на дне морском сокровищницу Хефа.

Хью Хефнер ушел в лучший мир. Чему создатель Playboy научил нас