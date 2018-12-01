Что стоит за словами Лукашенко «наклонить» и «опустить»

Зацепило! Демократия в стране — как самый страшный сон.

Специфический лексикон Александра Лукашенко, который он в очередной раз продемонстрировал во время беседы с российским пропагандистом, имеет конкретного адресата.

Чаще всего им выступает коллективный Запад, который, как следует из последних откровений, готов белорусов «чуть ли не в НАТО взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше».

Говоря о попытках «наклонить» наше гордое государство, его бессменный руководитель на самом деле демонстрирует, что сама эта демократия, когда у тебя сломался служебный самолет и ты летишь на саммит чартером, и есть его самый страшный сон.

«Наклонить» — это когда у руководителя страны, раздающего льготное жилье сотрудникам государственных СМИ, требуют свободы прессе.

Когда от человека, занимающего пост президента страны четверть века и сделавшего слово «альтернатива» почти ругательным, требуют свободных выборов и прозрачного подсчета голосов.

Ведь если «прогнуться» и выполнить все эти пожелания, в итоге и правда придется иногда летать с простыми смертными. И что самое страшное — скорее всего это будет уже кто-то другой.