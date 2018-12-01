Знакомьтесь – Даниэлла Пик, жена Квентина Тарантино

Полистали Instagram 35-летней израильской модели.

На днях завидный 55-летний холостяк Квентин Тарантино впервые женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэлла Пик.

Свадьба прошла в Лос-Анджелесе в широком кругу родных и друзей. Молодые познакомились девять лет назад, но встречаться начали только в 2016-м.

Мы полистали страницу Даниэллы в Instagram, предлагаем избранные моменты: