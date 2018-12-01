Цитата дня. Лукашенко – о том, как «наклоняют» Россию

Глава государства в интервью не жалел слов из тюремного лексикона.

В интервью телеканалу «Россия-24» Александр Лукашенко не поскупился на слова из тюремного жаргона. И если раньше белорусы чаще слышали глагол «наклонить» применительно к собственной стране и ее властям, то в разговоре с британским подданным Сергеем Брилевым гость студии говорил о непростом периоде в истории сегодняшней России:

— Видите, что на Украине происходит. И до Беларуси добрались. Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений — это когда «наклоняют» Россию, пытаются «опустить». Это тоже борьба за Россию. Это будет непросто, поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к ней. И мы это можем сделать.