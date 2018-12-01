Орехъ: «Путина пустят в Украину!»

Когда грызутся вожди, люлей всегда огребает простой народ.

Коллаж ZN.UA

Киев один из лучших городов, какие я только видел. Красота, простор, река! Чем-то похож на Москву, только добрее как-то и душевнее. А Львов какой! Старина, уют и вкуснейший кофе в СНГ. Когда теперь еще побываю в тех краях и побываю ли вообще? Да, мне уже давно не 16 лет.

Но, слава богу, еще и далеко не 60. До 60-ти мне 14 лет осталось. Так что раньше 2032 года в Киеве и Львове меня не ждите. И с моими украинскими друзьями мы теперь сможем только переписываться и перезваниваться.

Конечно, Украина может и раньше отменить военное положение. Может Украина вообще помирится с Россией. Но боюсь, что это примирение произойдет уже когда мне будет не то, что 60, а 160 и будет Ореху не до львовского кофе и киевских просторов.

Кстати, Владимиру Путину 66 лет. И если он захочет поехать в Украину, его с поезда не снимут. Он по возрасту для Украины уже безопасен. 16-летний пацан может набедокурить. 60-летний мужичок тоже имеет порох в пороховницах. А вот от Путина вреда никакого.

Так всегда и бывает. Когда грызутся вожди, люлей всегда огребает простой народ – а начальство в стороне. Вот надо было нашим крутизну свою показать, и сцапали 24 украинских моряка. И теперь они сидят в СИЗО.

Ну, ладно командир буксира или катера, но моряки-то рядовые чего? Их-то зачем тягать на шконку за решетку, соседями к каким-нибудь Мамаеву и Кокорину?

А Украина в ответ записывает в потенциальные диверсанты всех российских мужчин, способных теоретически выстрелить из берданки. Министр Климкин предлагает разорвать дипломатические отношения, и между делом вспоминает, что вообще-то в России сейчас 3,5 миллиона украинских граждан.

Кем они тут останутся? Заложниками? Пленными? Выкинут их отсюда и эти 3,5 миллиона потеряют в России работу и вернутся на родину, где и без них безработных толпа.

Конечно, всё началось с Крыма. Потом продолжилось Донбассом, а теперь уже и не остановишь. Два соседа, два братских народа дошли до войны и взаимной ненависти.

Эти-то, которые всё заварили, не вечны. Им на сцене выступать не так и долго в историческом смысле осталось. А разруливать всё обратно, договариваться и мириться придется совсем другим людям, которые никакого отношения к нынешнему безобразию не имеют.

Ненависть будет передаваться по завету от деда к отцу, от отца к сыну. Будут ненавидеть просто потому, что предки ненавидели. Потому что так принято – ненавидеть. Вот и дошли уже до того, что в гости не съездишь. И спасибо, что пока еще войну друг другу не объявили.

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