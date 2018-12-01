Орехъ: «Путина пустят в Украину!»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Карикатура дня. «Нічаво, што мазгоў дэградацыя…»
Познер предложил Брилеву сдать британский паспорт. Брилев не хочет
С 1 декабря: комментарии по новым правилам, подорожавшие сигареты и платные дороги
Эстонцам уступаем в 3 раза, россиянам – в 1,3. Как отличаются зарплаты в Беларуси и соседних странах
Рэдактар «НН» на БТ: Зісер і Золатава заслугоўваюць звання Героя Беларусі, а не крымінальнай справы
Умер экс-президент США Джордж Буш-старший
Расследование «дела БЕЛТА» завершено. Что о нем важно знать?
Страны «Большой семерки» потребовали у России освободить арестованных украинских моряков
«Задержаны люди с поличным». Лукашенко пообещал рассказать об эпопее с импортом
Лукашенко объяснил, почему не выгнал Русого с поста вице-премьера
Пресс-секретаря ОГП высылают из Беларуси
Главреду TUT.BY единственной отказали в освобождении от уголовной ответственности по «делу БЕЛТА»
В Вильнюсе цены на недвижимость не ниже, чем в Минске
Новыя падрабязнасьці справы аб крадзяжы аўтаматаў у Баранавічах
Известно, какие вопросы во время переписи зададут белорусам: «Планируете ли вы уехать?»
Лукашенко снова в Орше: «Безобразные мы люди»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Пленных боевики не меняют. Только федералов еще рассматривают как товар, а наших — сразу в расход»
«Сразу два «еще никогда». В стране осмысливают встречу Лукашенко с 20-летней спортсменкой
6 фактов о набирающем силу бизнесмене Зайцеве, работавшем когда-то в правительстве
Соловей: Трижды бесстыдство
Лукашенко наградил депутата, которая разрабатывала декрет о «тунеядцах»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пошли на самотаран. Что случилось в Керченском проливе
Почему, ругая правительство, Лукашенко следовало бы посмотреться в зеркало?
Минкульт потребовал убрать со здания на территории Брестской крепости цитаты Сталина
Босс брестского «Динамо» раскрыл финансовый секрет клуба
Класковский: «Сегодня электорат живет хуже, чем десятилетие назад»
Министр-весельчак Сазонов: «Деньги счастью не мешают»
ЕАЭС: хроника одного союза с тяжелой судьбой
Как немецкое правосудие наказало спекулянта с бомбой
О чем глава государства забыл вспомнить на совещании по строительству
Экономист: «Румас превратился в копию Кобякова»
«Как в городе, куда стали тысячами ехать литовцы, может не быть меню на литовском языке?»
«Царил такой террор, что многие сходили с ума от всех переживаемых кошмаров»
Страна для жизни, в которой что-то пошло не так
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Бык-гигант, от которого отказались все скотобойни Австралии. Видеофакт
Шорец на церемонии утверждения нового мэра Минска
«Крик» на месте убийства Немцова
Дочь Пескова рапортует из протестного Парижа: «Настоящий шабаш»
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
01.12.2018
Антон Орехъ, Эхо Москвы
Орехъ: «Путина пустят в Украину!»

Когда грызутся вожди, люлей всегда огребает простой народ.

Коллаж ZN.UA

Киев один из лучших городов, какие я только видел. Красота, простор, река! Чем-то похож на Москву, только добрее как-то и душевнее. А Львов какой! Старина, уют и вкуснейший кофе в СНГ. Когда теперь еще побываю в тех краях и побываю ли вообще? Да, мне уже давно не 16 лет.

Но, слава богу, еще и далеко не 60. До 60-ти мне 14 лет осталось. Так что раньше 2032 года в Киеве и Львове меня не ждите. И с моими украинскими друзьями мы теперь сможем только переписываться и перезваниваться.

Конечно, Украина может и раньше отменить военное положение. Может Украина вообще помирится с Россией. Но боюсь, что это примирение произойдет уже когда мне будет не то, что 60, а 160 и будет Ореху не до львовского кофе и киевских просторов.

Кстати, Владимиру Путину 66 лет. И если он захочет поехать в Украину, его с поезда не снимут. Он по возрасту для Украины уже безопасен. 16-летний пацан может набедокурить. 60-летний мужичок тоже имеет порох в пороховницах. А вот от Путина вреда никакого.

Так всегда и бывает. Когда грызутся вожди, люлей всегда огребает простой народ – а начальство в стороне. Вот надо было нашим крутизну свою показать, и сцапали 24 украинских моряка. И теперь они сидят в СИЗО.

Ну, ладно командир буксира или катера, но моряки-то рядовые чего? Их-то зачем тягать на шконку за решетку, соседями к каким-нибудь Мамаеву и Кокорину?

А Украина в ответ записывает в потенциальные диверсанты всех российских мужчин, способных теоретически выстрелить из берданки. Министр Климкин предлагает разорвать дипломатические отношения, и между делом вспоминает, что вообще-то в России сейчас 3,5 миллиона украинских граждан.

Кем они тут останутся? Заложниками? Пленными? Выкинут их отсюда и эти 3,5 миллиона потеряют в России работу и вернутся на родину, где и без них безработных толпа.

Конечно, всё началось с Крыма. Потом продолжилось Донбассом, а теперь уже и не остановишь. Два соседа, два братских народа дошли до войны и взаимной ненависти.

Эти-то, которые всё заварили, не вечны. Им на сцене выступать не так и долго в историческом смысле осталось. А разруливать всё обратно, договариваться и мириться придется совсем другим людям, которые никакого отношения к нынешнему безобразию не имеют.

Ненависть будет передаваться по завету от деда к отцу, от отца к сыну. Будут ненавидеть просто потому, что предки ненавидели. Потому что так принято – ненавидеть. Вот и дошли уже до того, что в гости не съездишь. И спасибо, что пока еще войну друг другу не объявили.

Страны «Большой семерки» потребовали у России освободить арестованных украинских моряков

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2 (оценок:2)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY