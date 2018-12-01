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01.12.2018
Радио Свобода
Познер предложил Брилеву сдать британский паспорт. Брилев не хочет

Российские телеведущие обменялись уколами.

Телеведущий Первого канала Владимир Познер публично предложил ведущему «Вестей», заместителю руководителя ВГТРК Сергею Брилеву, уличенному в двойном гражданстве, определиться и сдать британский паспорт. Или — сдать российский паспорт. Брилев удивился, что Познер не хочет отказаться от трех своих гражданств (США, Франции и России), заявив попутно, что и он от своей «привязанности» в Британии отказываться не собирается.

— Я бы на месте Брилева сдал свое британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно, – заявил Познер в интервью ведущей телеканала «Дождь» Евгении Альбац. — Я не злой человек, но я получил удовольствие. Он достоин. Он действительно учит нас, как надо любить родину и какая родина — родина, а какая родина — уродина.

— В Америке нельзя владеть средствами информации, если вы иностранец и небезызвестный медийный монстр, который владеет по сей день в Англии многими вещами Руперт Мердок. Значит, для того чтобы владеть американскими средствами некоторыми: ну, Wall Street Journal — не самая неизвестная газета, The New York Post — такая типа «Московский комсомолец», Fox. Он значит, не мог, и он стал американским гражданином и прекрасно проживает. Так что этот закон есть и там и там, — заявил Познер.

Познер сказал, что никогда не скрывал, что у него три гражданства, и ни от одного из них он отказываться не собирается.

— Я не руководитель никакой, я им не буду, я не хочу быть руководителем, — пояснил Познер. — Если кто-нибудь думает, что я сдам свои гражданства, они ошибаются. Потому что я очень люблю Америку, я очень люблю Францию. Я люблю Россию. Ничего сдавать я не собираюсь. Но я и не хочу быть руководителем.

Сергей Брилев на церемония вручения телевизионной премии «ТЭФИ-2016» в Москве

Брилев на публичный призыв коллеги ответил в своем Facebook. «Познер проводит грань между собой (телеведущим) и мной («руководителем»). Что ж? В один момент мне действительно добавили статус «зам. директора канала по спецпроектам», — написал Брилев.

По его словам, он этот статус получил за свои же фильмы, среди которых фильм о Горбачеве, Шаймиеве, Примакове, Чуркине и т.д.

— Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатией. А на фоне безденежья и тогдашней кадровой чехарды в ВГТРК (да, к сожалению, и во всей России) я начал искать другую работу (речь, видимо, идет о самом конце 1990-х, после дефолта 1998 года. — РС), — написал Брилев. — Больше того, в 2000 году я направил в Москву заявление с просьбой о прекращении работы на ВГТРК в Британии — по причине невозможности выполнять обязанности в отсутствии финансирования.

Заявление у него не приняли, дав гарантии, что ВГТРК рассчитается по долгам, а в 2001 году неожиданно предложили стать ведущим «Вестей» в Москве, пояснил телеведущий.

В своих книгах, пишет Брилев, я бесконечно возвращаюсь к, конечно, непростой, но самоценной для меня истории отношений Москвы и Лондона. И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь.

Российский пропагандист Брилев признал обвинение в британском гражданстве

 
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