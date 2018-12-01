С 1 декабря: комментарии по новым правилам, подорожавшие сигареты и платные дороги

Собрали нововведения, вступающие в силу в первый день зимы.

С 1 декабря оставлять комментарии на белорусских сайтах можно только после идентификации. Сделать это можно как с помощью номера телефона, так и через социальные сети или электронную почту.

Подорожают сигареты

Как сообщают в Министерстве по налогам и сборам, с 1 декабря в Беларуси подорожают некоторые виды сигарет. Подорожание отечественных сигарет составит от 3 до 16 копеек, ввозимых из-за границы — от 5 до 10 копеек.

113 км платных дорог дополнительно

С 1 декабря в рамках реализации долгосрочной программы правительства по расширению сети платных дорог в их протяженность будет увеличена за счет присоединения трех новых участков протяженностью 113 км, сообщает сайт Министерства транспорта и коммуникаций.

Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему БелТолл двух участков автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) и участка автомобильной дороги P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.

Общая протяженность сети платных дорог в Беларуси составит 1726 километров.

ГАИ напоминает

С 1 декабря по 1 марта запрещена эксплуатации автомобилей с летними шинами. Участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, повлечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или штрафа, предупреждают в ГАИ.