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В мире
01.12.2018
Фото дня. Путин смотрит на Трампа, который отказался с ним здороваться

Открытие саммита G20 ознаменовалось рядом скандалов и конфузов.

Фото Reuters

Владимир Путин и Дональд Трамп не обменялись рукопожатием на открытии саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе перед фотографированием лидеров G20, сообщает ВВС.

Как передают корреспондент российского информагентства Интерфакса и американский телеканал MSNBC со ссылкой на журналистов из пула Трампа, российский президент первым взошел на подиум для фотографирования, а американский лидер прошел мимо него, не поздоровавшись.

Затем главы государств направились в зал первого пленарного заседания: Путин шел впереди, Трамп – на отдалении от него.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп все-таки поздоровались, но возможности пообщаться у них не было. Помощник президента Юрий Ушаков также настаивает, что президенты поздоровались.

Журналисты пресс-пула Трампа также отметили, что президент США прошел мимо наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, не остановившись поболтать или пожать руку.

Путин с бин Салманом, напротив, с улыбкой пожали руки, а на пленарном заседании сели рядом друг с другом. На фотографиях с заседания видно, что они о чем-то беседуют и смеются.

Впоследствии в Белом доме заявили, что Трамп все же поздоровался с принцем и перекинулся с ним парой слов – однако сам американский президент в эфире сказал, что не разговаривал с бин Салманом.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что решил отменить встречу с Путиным на саммите «Большой двадцатки» после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что Трамп принял решение об отмене встречи с Путиным во время полета в Аргентину после консультаций с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что президенты могут пообщаться «на ногах» на полях саммита, однако всего через час после этого представитель Белого дома сообщил, что встречи в таком формате также не планируется.

Перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ в рамках саммита Трамп сказал, что все же надеется на встречу с Путиным, но это может произойти только после урегулирования ситуации с задержанием украинских кораблей.

«Нам не нравится, что произошло. Мы этому не рады, никто этому не рад. Надеемся, что им удастся это скоро урегулировать, потому что мы хотели бы встретиться с президентом Путиным», – цитирует Трампа агентство РИА Новости.

Фото AFP

В субботу утром, как ожидается, Путин проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая не успела приехать к началу саммита из-за поломки правительственного самолета.

Как сообщалось накануне, самолет Airbus A340 «Конрад Аденауэр» с немецкой делегацией совершил незапланированную посадку в Кельне из-за обнаруженной технической неисправности.

В итоге Меркель вылетала в Аргентину рейсовым самолетом испанской авиакомпании Iberia из Мадрида в пятницу утром.

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Буэнос-Айрес вовремя, однако с ним тоже произошел курьезный случай: на выходе из самолета он увидел, что его с супругой никто не встречает.

Фото Reuters

Однако Макрон не растерялся: спустившись по трапу, он поздоровался с двумя служащими аэропорта и пошел по красной дорожке.

Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти встретила Макрона только тогда, когда он уже подошел к автомобилю. Позднее местные СМИ объяснили этот конфуз «ошибкой в протоколе».

«Большая двадцатка» (G20) состоит из 19 крупнейших промышленно развитых стран мира и Евросоюза как отдельного члена организации.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания и США.

На официальном сайте саммита сказано, что в этом году его главная тема – справедливое и устойчивое развитие стран-членов организации.

 
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