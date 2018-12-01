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Умер экс-президент США Джордж Буш-старший
Он руководил в эпоху падения коммунизма в Европе и распада СССР.
Фото Reuters
В возрасте 94 лет скончался Джордж Герберт Уокер Буш – 41-й президент Соединенных Штатов. Об этом сообщил его сын – также экс-президент – Буш-младший.
Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок – с 1989 по 1993 – и затем проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону, сообщает ВВС.
Однако на время президентства Буша выпал период исторических перемен в мире: падение коммунизма в Европе и распад СССР – главного идеологического и военного оппонента Америки.