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Спорт
01.12.2018
Александр Старикевич
Мирная осень 2018 года

Максим Мирный в прощальном письме поблагодарил своих поклонников. Самое время и нам сказать «спасибо» лучшему игроку за всю историю белорусского тенниса.

Максим знаменит прежде всего, как парный игрок. Между тем его соло тоже впечатляло. Мирный в одиночном разряде добирался до ТОП-20 мирового рейтинга, чихвостя по пути Роджера Федерера, Пита Сампраса, Густаво Куэртена (в бытность того первой ракеткой планеты) и многих других.

Впрочем, ставка на дуэты была просчитана идеально и оправдала себя полностью. Мирный, несмотря на талант, помноженный на колоссальную целеустремленность и удивительную работоспособность, вряд ли мог добраться до теннисной вершины в «одиночке». А в «паре» он стал лучшим игроком мира, составить тандем с которым почитали за честь многие.

Этот обаятельный великан запомнится не только победами. Мирный в полном соответствии со своей фамилией всегда вел себя дружелюбно, даже в сложные минуты не срывался на истерику, а на пике славы не подхватил звездную болезнь. Эти качества начинаешь ценить еще больше, наблюдая за поведением иных нынешних подмастерьев ракетки.

Ну и отдельного вялізнага дзякуй заслуживает Максим за легендарный матч с россиянами в Кубке Дэвиса. Когда вспоминают ту битву, то, как правило, говорят о победе Владимира Волчкова в решающем поединке. Но этому предшествовали две успешные игры Мирного. До сих пор из памяти не стерлось невероятное напряжение в его четырехчасовой схватке с Маратом Сафиным, который тогда был на пике. И всё же белорус дожал российскую знаменитость на супертайбрейке – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 11:9!

Казалось, что Максим будет играть всегда. Но на пятом десятке Игрок решил, что пора и честь знать. Так что, осень 2018 года запомнится нам красивым уходом Мирного.     

Гейм, сет и матч!

 
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