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Политика
30.11.2018
Страны «Большой семерки» потребовали у России освободить арестованных украинских моряков

Главы министерств иностранных дел стран «Большой семерки» выразили крайнюю обеспокоенность действиями России во время инцидента в Керченском проливе и потребовали выдать Украине арестованных моряков и суда.

В их совместном заявлении отмечается: «Использованию военной силы Россией против украинских кораблей и моряков нет оправдания».

«Мы призываем Россию придерживаться международного права и избегать дальнейшей эскалации конфликта. Мы требуем отпустить арестованные суда и весь их экипаж и воздерживаться от препятствий законному прохождению кораблей через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

Главы МИД Канады, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Японии и США напомнили, что их страны не признают аннексии Крыма Россией в 2014 году, а также планируют и в дальнейшем поддерживать суверенитет и территориальную независимость Украины.

 
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