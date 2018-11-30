«Задержаны люди с поличным». Лукашенко пообещал рассказать об эпопее с импортом

В Орше глава Беларуси поведал, как несколько десятков руководителей попались на импорте.

Во время рабочей поездки в Оршанский район и на совещании по развитию льняной отрасли и переработке льна Александр Лукашенко поручил организовать на отечественных промышленных предприятиях выпуск всей номенклатуры необходимых запасных частей для ремонта техники.

— Все мы должны делать у себя. Ибо будут возить из-за рубежа, — приводит пресс-служба главы государства слова Лукашенко. — А почему возят — потому что там откаты. Там так называемые комиссионные — 8-15%. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте. Посредничество и так далее и тому подобное. Торопиться не будем, но я уже вижу. Потому что там уже задержаны люди с поличным.

Лукашенко снова в Орше: «Безобразные мы люди»