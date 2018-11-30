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Политика
30.11.2018
Салiдарнасць
Лукашенко объяснил, почему не выгнал Русого с поста вице-премьера

Удивительная причина непотопляемости Михаила Русого открылась во время посещения главой Беларуси Оршанского льнокомбината.

— Оппозиция, не оппозиция писали: вот всех вице-премьеров президент повыгонял, а Русого оставил, — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. — Потом один какой-то полуоппозиционный сайт, доложили мне, написал: наверное, с Русым разберутся по итогам года. Абсолютно правильно. И Русого с сегодняшнего дня бы не было, но как человек деревенский я понимаю: был все-таки не лучший год. Дело не в погоде, но был не лучший год.

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В то же время глава Беларуси отметил, что в производстве льноволокна можно было бы добиться заметно больших результатов, если бы этой сфере губернаторы уделяли должное внимание.

— Да, плохо, но все-таки, как руководитель нашего предприятия здесь сказал, у него есть хорошая динамика. Это спасает Русого от той катастрофы, которую потерпели его коллеги во главе с Кобяковым. Но, Михаил Иванович, не дай бог вы с Зайцем (министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц — прим.) не решите эту проблему в 2019 году, — предупредил Лукашенко.

 
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