Пресс-секретаря ОГП высылают из Беларуси

Выехать из страны Анна Красулина должна 30 ноября до полуночи.

ГУВД Мингорисполкома оставило в силе решение о высылке, которое приняло Управление внутренних дел Московского района Минска в отношении Анны Красулиной.

В интервью Радыё Свабода Анна Красулина заявила, что добровольно уезжать не собирается. Пресс-секретарь Объединенной гражданской партии готовит жалобу в суд Московского района Минска. Согласно закону, если жалоба будет направлена сегодня, то на время обжалования Красулина может остаться в стране.

О высылке на год Анны Красулиной из Беларуси 13 ноября сообщила миграционная служба МВД. Причиной высылки ведомство назвало «интересы общественного порядка».

Анна Красулина трижды привлекалась к административной ответственности, из них дважды — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (пикет во время избирательной кампании и встречу из изолятора задержанных), один раз — за неоплаченный в автобусе проезд. Все штрафы активистка погасила.

В ОГП считают, что причины депортации — политические.