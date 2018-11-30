В Вильнюсе цены на недвижимость не ниже, чем в Минске

Журналисты исследовали цены на недвижимость.

После изучения порталов по продаже недвижимости в Литве. Цены на квартиры в центральных районах – от 1600 евро за метр, а цена квартир начинается примерно от 100 тысяч евро, сообщает delfi.lt.

В районах Науяместис, Жервинас и Шнипишкес квадратный метр колеблется в пределах 1600–3600 евро. Самые дешевые квартиры – в старых домах, до 1970-го года.

В Старом городе цены зашкаливают – за один квадратный метр придется выложить от 4400 до 6700 евро за метр.

За 100 тысяч вполне можно купить коттедж или домик 60–100 кв.м. с небольшим участком земли вдали от центра. Таким образом, коттедж в пределах города обойдется дешевле квартиры – например, в центре Вильнюса новая квартира обойдется от 200 тысяч евро, а домик на окраине такой же площади – от 90 до 120 тысяч евро.

Цена на метр в Вильнюсе варьируется от 1000 до 1100 евро на окраине, но и здесь дом покупать выгоднее – квадратный метр в частном доме на 15–20% дешевле, чем в квартире. Но из-за лучшей инфраструктуры в квартирах спрос на них выше.

Эстонский миллионер подарит своим сотрудникам столько, что каждому хватит на квартиру

В Минске, по данным сайта realt.by, самые дорогие районы – Дрозды, где квадратный метр в двухкомнатной квартире стоит 2535 евро; улицы Маркса, Кирова (1714–2332 евро за квадратный метр); Машерова, Оперный театр, Коммунистическая (1500–2000 евро); Немига, Короля, Клары Цеткин (1327–1740 евро).

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи».