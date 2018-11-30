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Общество
30.11.2018
Екатерина Пантелеева, TUT.BY
Известно, какие вопросы во время переписи зададут белорусам: «Планируете ли вы уехать?»

В октябре 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения. Переписные листы уже появились на сайте Белстата.

Все начинается со стандартных — фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение, место рождения, уровень образования. Кроме этого у людей, например, спросят:

   Проживали ли Вы 1 год и более в другой стране?

   Планируете ли вы уехать из Беларуси?

   Укажите источники к существованию, имеющиеся в году проведения переписи населения.

   Планируете ли Вы рождение детей?

Посмотреть, как выглядит переписной лист, можно здесь. Тут то, что будет интересовать статистику относительно вашего жилья.

Спросят у жителей страны и про то, какой язык человек считает родным, на каком разговаривает. Поинтересуются, к какой национальности он себя относит. А вот вопросов о религии не будет. Не каждый, поясняют специалисты, «может и хочет на него отвечать». К тому же, уточняют в Белстате, все это в последствии может вызвать недопонимание в обществе.

— Для Беларуси сегодня актуальна тема трудовой миграции, поэтому из вопросов, которые впервые появятся во время переписи, — уточнение информации по миграции, — перечисляет новинки Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета. — Очень остро для страны стоит тема демографии, поэтому у женщин будем спрашивать о планировании и рождении детей.

Главным же новшеством станет опросник по сельскому хозяйству. Он, поясняют специалисты, нужен, чтобы рассчитать вклад населения в валовую продукцию сельского хозяйства. Специалистов будет, например, интересовать, сколько у человека земельных участков, что на них растет, количество яблонь, груш, вишен и так далее стоят в саду, держит ли человек скот, птиц, пчел.

— Эта будет информация только для органов государственной статистики. Ни контролирующие органы, ни налоговая — никто этой информации не получит, — предупреждает Инна Медведева и рассказывает, что именно опросник по сельскому хозяйству чаще всего смущают людей. — Причем даже молодое население. На пробной переписи в Молодечно я даже поспорила с молодым человеком лет 28-ми, который мне говорил: «Я вам зуб даю, что завтра ко мне придут и пересчитают все деревца. И потом лишние придется вырубать». Для нас важно понимание населения и небоязнь отвечать на наши вопросы.

Просят специалисты не бояться называть и идентификационный номер.

— Заполнив его, у переписчика сразу загрузится часть информации из регистра населения, — объясняет председатель Национального статистического комитета. — Это порядка 15−20 процентов переписного листа. Для сверки переписчик вам просто перечитает эту информацию. Так мы уменьшим время заполнения. Если же человек откажется называть идентификационный номер, фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения — и некоторую другую информацию будем набирать в ручную.

Кстати, заполнить анкеты можно как на белорусском, так и на русском языках. Данные будут «забивать» в планшеты. На все про все понадобится минут пять плюс еще немного времени, чтобы заполнить вопросник по сельскохозяйственной деятельности.

 
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