8 сериалов и телефильмов, которые нужно смотреть в декабре

В начале зимы новых сериалов практически нет, зато много важных кинопремьер, которые с завидной частотой продолжает поставлять Netflix.

Среди них — «Рим» Альфонсо Куарона, претендующий на «Оскар», «Маугли» Энди Серкиса и экранизация хоррора Джоша Маллермана «Птичий короб».

Удивительная миссис Мейзел / Marvelous Mrs. Maisel (второй сезон)

5 декабря, Amazon

Коротко сюжет сериала, получившего в прошлом году сразу и «Эмми», и «Золотой глобус» как лучшее комедийное шоу, можно описать так: домохозяйку Мириам «Мидж» Мейзел, живущую размеренной жизнью в Нью-Йорке 1950-х, бросает муж, и она открывает для себя дивный новый мир стендапа.

К концу первого сезона она уже добилась определенной известности, и теперь ей предстоит дальше подниматься вверх по карьерной лестнице — со всеми сопутствующими в виде проблем с семьей, арестов (в 1950-е комиков, шутивших на остросоциальные темы, часто арестовывали) и попытками разобраться в отношениях с бывшим мужем и новой пассией. Миссис Мейзел, кстати, играет Рэйчел Броснахэн, известная в России по роли проститутки в сериале «Карточный домик».

Маугли: легенда джунглей / Mowgli: Legend of the Jungle

7 декабря, Netflix

Первые критики, уже посмотревшие нового «Маугли» Энди Серкиса, разнесли картину в пух и прах. Фильм ругают за отсутствие экшена, чрезмерную реалистичность и непонимание собственной аудитории — слишком мрачный для детей и недостаточно серьезный для взрослых. Конечно же, «Маугли» не идет на пользу сравнение с невероятно успешным перезапуском «Книги джунглей» от студии Walt Disney Pictures (которая намерена закрепить успех «Королем львом» в 2019 году).

Тем не менее, бессмертная классика Редьярда Киплинга о мальчике, воспитанном дикими зверями, придется очень кстати перед праздниками (в конце концов, надо же составить собственное мнение). Смотреть нужно в оригинале, потому что зверей озвучивают первоклассные актеры — Бенедикт Камбербэтч (тигр Шерхан), Кристиан Бэйл (пантера Багира), Кейт Бланшетт (питон Каа) и сам Энди Серкис (медведь Балу).

По ту сторону / Counterpart (второй сезон)

9 декабря, Starz

Один из главных сериалов этого года возвращается со вторым сезоном. Если вы ничего не слышали об этом шпионско-фантастическом шоу, то вот краткая выжимка: в 1980-е годы мир существует в двух параллельных вселенных, которые являются точной копией друг друга; жители не подозревают, что у них есть двойники, но с появлением прохода между этими мирами их судьбы начинают меняться.

Во втором сезоне с обострением холодной войны проход закрывается, и главный герой Говард Силк (госслужащий средней руки) и его точная копия (уверенный в себе красавец спец-агент) оказываются заточенными в мирах друг друга. Обоих персонажей играет Джей Кей Симмонс. Во втором сезоне героям предстоит разобраться в собственных поступках и попытаться адаптироваться к незнакомым обстоятельствам.

«Рим» / Roma

14 декабря, Netflix

Этот фильм уже можно назвать одним из лучших в 2018 году — «Рим» Куарона получил главный приз Венецианского кинофестиваля и претендует на «Оскар» в категории «Лучший фильм» (это первый случай для фильма на испанском языке). Если черно-белая картина получит золотую статуэтку, это будет абсолютный триумф для Netflix, который ради этого даже согласился предварительно показать ее в кинотеатрах (обычно новинки выходят на платформе одновременно с кинотеатральным релизом).

«Рим» рассказывает историю обычной мексиканской семьи в начале 1970-х с ее горестями и счастливыми моментами. Куарон признавался, что в фильме много автобиографичных эпизодов.

«Ярмарка тщеславия» / Vanity Fair

21 декабря, ITV & Amazon

Звезда «Первому игроку приготовиться» Оливия Кук перевоплотилась в Бекки Шарп в новой экранизации романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». Последний раз за классику брались в 2004 году — тогда расчетливую авантюристку сыграла Риз Уизерспун, а до этого еще была экранизация BBC 1998 года.

«Ярмарку тщеславия» версии 2018 года снял британский канал ITV, и премьера этой осенью прошла относительно незамеченно — разве что о ней писали британские СМИ. Из этих рецензий можно составить общее впечатление, что сериал удался.

Критики пишут, что Кук удалось практически невозможное — сыграть противоречивую героиню так, чтобы не просто очаровать зрителя, а заставить почувствовать их соучастниками событий. Продюсером сериала выступила Джулия Стэннард, которая приложила руку к замечательной экранизации «Войны и мира» (2016) с Полом Дано.

«Птичий короб» / Bird Box

21 декабря, Netflix

Этот фильм называют новым «Тихим местом» — только место вместо абсолютной тишины человечество обречено на слепоту: люди вынуждены передвигаться и в принципе существовать с закрытыми глазами, иначе есть риск увидеть что-то страшное. По оригинальному сюжету Джоша Маллермана, стоит человеку бросить взгляд на Нечто, он впадет в безумие и начнет убивать других.

В книге главная героиня с двумя маленькими детьми, которые на слух умеют определять, что происходит вокруг них, пытается добраться до убежища. В оригинальном фильме Netflix снялись Сандра Буллок, Сара Полсон и Джон Малкович.

«Обитатели холмов» / Watership Down

25 декабря, копродукция Netflix и BBC

Минисериал «Обитатели холмов» — четырехчастная адаптация классического романа Ричарда Адамса 1972 года о приключениях уотершипских кроликов, которым пришлось покинуть свой гибнущий город и отправиться в полное опасностей путешествие. Особенность этой сказки в том, что животные имеют ярко выраженные антропоморфные черты, а также свои обычаи, язык, жизненный уклад, близкие к человеческим социальные отношения.

В последний раз книга выходила на большом экране в 1978 году (кролика по кличке Орех озвучивал Джон Херт), телевизионная же экранизация датируется аж 1999 годом (в проекте принимал участие Стивен Фрай). В новом анимационном мультфильме роли озвучили Джеймс Макэвой, Джон Бойега, Оливия Колман, Николас Хольт и другие.