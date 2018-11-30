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Экономика
30.11.2018
Салiдарнасць
Лукашенко снова в Орше: «Безобразные мы люди»

На местном льнокомбинате он выразил уверенность, что льняная отрасль Беларуси в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Александру Лукашенко доложили, что «в мире в настоящее время есть только несколько стран, которые выращивают лен. Это в основном европейские государства. Первую строчку рейтинга занимает Франция, Беларусь находится примерно на второй-третьей позиции».

– Это хорошо, что на рынке все меньше государств. Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать (часть сырья по импорту). Данная отрасль в течение трех лет должна быть минимум в два раза эффективнее. И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует, – отреагировал он.

Он отметил, что решение о развитии в стране льняной отрасли было принято давно, и сегодня уже поздно спорить, правильным ли оно оказалось, сообщает БЕЛТА.

– Я считал, считаю, а теперь и вы убедились в том, что мы поступили правильно, – подчеркнул он, отметив, что работа до сих пор налажена неэффективно. – Главное мое впечатление пока сегодня безобразные мы люди. Любить надо свою страну. И любовь должна выражаться не в болтовне и словах, а в делах.

Лукашенко обратил внимание, что в прежние времена лен возделывали многие страны – Франция, Китай, Россия, Нидерланды, Бельгия, Казахстан и Беларусь:

– Мы были на шестом-седьмом месте, если не брать Советский Союз. А сейчас оказались на втором месте. Франция еще немножко шевелится по производству льна, только качественно в отличие от нас. Китай свернул производство, осталось совсем немножко. Льноводство в России загнулось напрочь.

Как заметил глава государства, люди ценят льняную продукцию, спрос на нее только растет: «А для нас, чернобыльской республики, Украины и России это вообще «лекарство».

– Льняные ткани – это спасение для нас. Мир давно понял, особенно Европа: льну быть. А число производителей уменьшается. Так правильно мы поступили, что когда-то занялись модернизацией производства, особенно на этом льнокомбинате – это наша история? Абсолютно правильно. И жизнь это подтвердила. Казалось бы, чего у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно относимся к этому.

По словам вице-премьера Михаила Русого и губернаторов, в планы по льну в текущем году вмешались неблагоприятные погодные условия. Но, как подчеркнул Лукашенко, недопустимо пенять лишь на этот фактор, указав на недоработки и в прошлые годы:

– Нам нужен не только госзаказ, нам нужно эффективное производство.

Официального лидера заверили, что в целом лен – рентабельная культура, на которой можно зарабатывать, и в этом направлении в Беларуси уже многое сделано, а также доложили о модернизации льнокомбината.

Лукашенко, в свою очередь, дал ряд поручений по дальнейшему развитию производства:

– Это глубокая переработка, добавленная стоимость, дополнительные деньги и занятость, уход от импорта. Что нам мешает обеспечить свои больницы (медицинскими изделиями изо льна) и прочее, продавать свое? Ничего не мешает.

Мало того, что это политическая культура (для Беларуси, так как изображена на гербе страны), в мире льна не хватает. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и коль мы начали этим заниматься и вложили большие деньги в производство и переработку, надо дальше, углубляя эту переработку, получить и косметологические товары, и для медицины... Надо углубляться.

Напомним, несколько месяцев назад Александр Лукашенко уже был в Орше. Тогда он устроил чиновникам грандиозный разнос: кричал и бил кулаком по столу.

Также напомним, что глава государства говорит о возрождении льняной отрасли долгие годы.

4 примера противоречивого поведения Лукашенко в Оршанском районе

 
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