Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Госдолг Беларуси в 2018 году вырос почти на 7%. Много это или мало?
В телеге сегодня. «Чтобы наказать российских мужчин еще больше, Украина должна запретить выезд в РФ своих женщин»
Литовские школьники вызвали министра образования «на ковер». И она вышла
«Мне не да твару грым ружовай маскі…». Трагедыя «палескай ластаўкі»
Орехъ: «Если количество однополых связей в УВД возрастет – значит, пропаганда в рисунках была»
Почему вокруг ДНК-редактирования детей столько шума?
Як даведацца, што вы дармаед, і як даказаць адваротнае
Лучший в истории белорусский теннисист завершил карьеру
Трамп отменил встречу с Путиным
Прекращено уголовное преследование по «делу БЕЛТА» главного редактора БелаПАН
Минкульт потребовал убрать со здания на территории Брестской крепости цитаты Сталина
Как выглядит талисман Европейских игр. Фотофакт
Вице-спикер Госдумы России отдыхает в Майами во время региональной недели
СБУ опубликовала переговоры российских лётчиков, стрелявших по украинским кораблям
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Конфликт витеблян с бойцами ОМОН закончился приговором суда
«Стал в позу обиженного». Член Совета Республики отказывается выполнять решение суда
Коттеджи в элитном поселке закрытого типа под Минском. Фотофакт
Представьте, что на площади поставили памятник Мясниковичу. Что здесь не так?
«Юрий Дудь к отцу пришел»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
ЕАЭС: хроника одного союза с тяжелой судьбой
Как немецкое правосудие наказало спекулянта с бомбой
О чем глава государства забыл вспомнить на совещании по строительству
Экономист: «Румас превратился в копию Кобякова»
Массовая гибель дельфинов в Новой Зеландии: «У них стояли слезы в глазах»
«Советские человеки побывали на Луне еще в светлом расстрельном 1938-м»
«Как в городе, куда стали тысячами ехать литовцы, может не быть меню на литовском языке?»
Пять фактов о мэре Минска Андрее Шорце. Теперь уже бывшем
«Царил такой террор, что многие сходили с ума от всех переживаемых кошмаров»
Урач патлумачыў, чаму не робіць прышчэпкі ад грыпу сваім дзецям
Страна для жизни, в которой что-то пошло не так
Как Лукашенко решает проблемы в строительстве с помощью «пленумов ЦК»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Бык-гигант, от которого отказались все скотобойни Австралии. Видеофакт
Шорец на церемонии утверждения нового мэра Минска
«Крик» на месте убийства Немцова
Дочь Пескова рапортует из протестного Парижа: «Настоящий шабаш»
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
30.11.2018
Евгений Федоров
Госдолг Беларуси в 2018 году вырос почти на 7%. Много это или мало?

Государство продолжает накапливать долги, но в целом ситуация стала лучше.

По данным Министерства финансов, государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 45,1 млрд рублей и увеличился за январь-октябрь на 2,9 млрд рублей, или на 6,9%.

Много это или мало?

С одной стороны, сумма госдолга достигла максимальной отметки с начала года: если в феврале она составляла около 40,5 млрд рублей, то начиная с августа задолженность начала быстро расти – в среднем на миллиард в месяц.

С другой стороны, соотношение госдолга к валовому внутреннему продукту наоборот уменьшилось. Если в начале года задолженность страны составляла 39,3% к ВВП, то в октябре этот показатель снизился до 36%, что можно считать позитивным экономическим сигналом.

Таким образом, если белорусская экономика продолжит расти, что наблюдалось в течение 2018 года, то и растущий государственный долг не станет для страны большой проблемой. Но если экономика Беларуси вдруг пойдет на спад, то расплатиться по крупным долгам государству станет очень трудно.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY