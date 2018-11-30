Госдолг Беларуси в 2018 году вырос почти на 7%. Много это или мало?

Государство продолжает накапливать долги, но в целом ситуация стала лучше.

По данным Министерства финансов, государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 45,1 млрд рублей и увеличился за январь-октябрь на 2,9 млрд рублей, или на 6,9%.

Много это или мало?

С одной стороны, сумма госдолга достигла максимальной отметки с начала года: если в феврале она составляла около 40,5 млрд рублей, то начиная с августа задолженность начала быстро расти – в среднем на миллиард в месяц.

С другой стороны, соотношение госдолга к валовому внутреннему продукту наоборот уменьшилось. Если в начале года задолженность страны составляла 39,3% к ВВП, то в октябре этот показатель снизился до 36%, что можно считать позитивным экономическим сигналом.

Таким образом, если белорусская экономика продолжит расти, что наблюдалось в течение 2018 года, то и растущий государственный долг не станет для страны большой проблемой. Но если экономика Беларуси вдруг пойдет на спад, то расплатиться по крупным долгам государству станет очень трудно.