В телеге сегодня. «Чтобы наказать российских мужчин еще больше, Украина должна запретить выезд в РФ своих женщин»

Российский политический Telegram-канал «Медиатехнолог» – о свежей повестке дня.

«Мммм, очередные победы России во внешней политике подвезли.

а) Российским мужчинам от 16 до 60 запретили въезд на Украину

б) Президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

в) Трамп отказался встречаться с Путиным

г) Кремль СОЖАЛЕЕТ об этом!

В связи с этим выражаем такую озабоченность, какую МИД ни разу не выражал и не смог бы выразить.

P.S. Чтобы наказать российских мужчин еще больше, Украина должна запретить выезд в РФ своих женщин».

В телеге вчера. «Где бы разыскать нам звезду такую, чтобы защитила белорусских людей?»