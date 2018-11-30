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В телеге сегодня. «Чтобы наказать российских мужчин еще больше, Украина должна запретить выезд в РФ своих женщин»
Российский политический Telegram-канал «Медиатехнолог» – о свежей повестке дня.
«Мммм, очередные победы России во внешней политике подвезли.
а) Российским мужчинам от 16 до 60 запретили въезд на Украину
б) Президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией
в) Трамп отказался встречаться с Путиным
г) Кремль СОЖАЛЕЕТ об этом!
В связи с этим выражаем такую озабоченность, какую МИД ни разу не выражал и не смог бы выразить.
P.S. Чтобы наказать российских мужчин еще больше, Украина должна запретить выезд в РФ своих женщин».
В телеге вчера. «Где бы разыскать нам звезду такую, чтобы защитила белорусских людей?»