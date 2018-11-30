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30.11.2018
Валерий Томилин
Литовские школьники вызвали министра образования «на ковер». И она вышла

В литовской столице бастовали учителя и ученики.

Накануне около 150 школьников собрались перед зданием сейма, чтобы выразить своей недовольство ситуацией в образовании и низкой оплатой труда учителей, а также недостатком внимания к проблеме парламента и Минобразования.

Митинг был приурочен началу переговоров участников забастовки учителей, которая продолжается третью неделю, с представителями Министерства образования, сообщает delfi.lt.

«Учителя формируют жизнь учеников. Что делают власти для учителей?», «Выслушайте пожелания учителей», – такие плакаты держали протестующие.

Один из учеников сказал: «Я поддерживаю учителей не столько из-за низких зарплат, сколько из-за демократической идеи и отсутствия общения власти с обществом».

«Мы сознательные и мотивированные ученики с высокими целями, и мы сможем их реализовать только тогда, когда, наконец, будут приняты во внимание требования учителей», – заявили протестующие. По их словам, безразличие министра наносит ущерб образованию в Литве.

После пикета возле парламента ученики двинулись к министерству. Они потребовали от главы ведомства выйти на улицу и выслушать их требования, а также передали ей свои пожелания письменно.

Министр образования Литвы Юргита Петраускене сделала перерыв в переговорах с бастующими учителями, чтобы поговорить со школьниками, которые заявили, что «пришли поддержать профсоюзы», передает delfi.lt.

– Мы никого не игнорируем. Министерство открыто для всей общины и каждое предложение обсуждается, – сказала она.

Петраускене заметила, что бастуют 3.5% учителей, то есть, представители одного профсоюза из шести. На вопрос о том, почему министерство так долго думает над требованиями бастующих, она ответила, что их трудно выполнить.

– Одно из требований – увеличение зарплаты на 20% – будет стоить 130 миллионов евро. Представители Министерства финансов и других ведомств обсуждают, как это сделать, но решения пока нет, – объяснила министр.

После этого к ученикам вышел замминистра Гражвидас Казакявичус. В завершение бастующие учителя поблагодарили учеников за поддержку.

Протесты учителей и воспитателей Литвы продолжаются с 12 ноября. К ним присоединилось больше 100 учреждений образования. Главное требование – повышение оклада на 20%. Правительство предложило удовлетворить это требование к 2020 году, но многие педагоги с этим не согласны.

Сейчас зарплата литовских учителей составляет около 700 евро после уплаты налогов, а воспитателей – 566 евро.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи».

 
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