Орехъ: «Если количество однополых связей в УВД возрастет – значит, пропаганда в рисунках была»

Бывают истории, в которых прекрасно все. Которые не нужно комментировать, а надо просто зачитывать вслух. Бывает глупость, которую не перешутишь. Но как говорил незабвенный генерал Лебедь, «глупость – это не отсутствие ума, это такой ум».

В школе в городе Екатеринбурге проводят конкурс рисунков про толерантность. Уже в этот момент надо было насторожиться. Потому что толерантность и политкорректность – это бранные слова из той же серии, что либерализм. У нас духовность, а разномастные толерасты нам не нужны. Теперь про конкурс рисунков в обычной и даже не московской школе, куда нарисовали всего 17 работ, знает многомиллионная аудитория россиян.

И в обычную школу по случаю конкурса рисунков явилась полиция! Здоровые лбы пришли в школу разобраться с детскими рисунками. А на рисунках оказалась радуга! Радуга! В России нельзя безнаказанно нарисовать радугу, чтобы не быть заподозренным в гей-пропаганде. Нельзя написать на нескладной картинке, что «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». Мы все должны быть одинаковы, желательно с похожей неприметной внешностью работника наружного наблюдения — и ориентацию выбирать абсолютно точно не имеем права.

Ориентация в России строго регламентируется действующим законодательством, а дядя рядом с дядей и тетя рядом с тетей на рисунке на фоне радуги – это повод для встречи с полицейским или, в лучшем случае, психологом. Психологи уже разъясняют странным уральским школьникам, что не все рисунки для них одинаково полезны и не все цвета радуги присутствуют в российском флаге.

А полицейские тем временем изъяли рисунки и будут целых 30 дней таращиться в них, чтобы выявить гей-пропаганду. Станут крутить в руках и так и эдак, смотреть на просвет и кверх ногами. Среди кого пропагандировали дети ЛГБТ на школьном конкурсе не вполне понятно. Но экспертиза за месяц разберется. Как раз к Новому году. Если через месяц количество однополых связей в управлении внутренних дел возрастет – значит, пропаганда в рисунках была, а радуга совратила нестойкие полицейские сердца и души.

Сажайте офицеров попарно, давайте им в руки рисунок и если чувство вспыхнет – значит, работает! А если не зацепит, значит, радуга – это просто радуга.