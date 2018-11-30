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Комментарии
30.11.2018
Соловей: Трижды бесстыдство

Профессор МГИМО — про то, что по той стороне морали и совести.

— Нет ничего противозаконного в британском подданстве и квартирке в Лондоне. Но возглавлять при этом гостелекомпанию, проклинающую на все лады Запад и «подлую англичанку» в особенности — бесстыдство, — пишет политолог Валерий Соловей у себя в Facebook. — Нет ничего противозаконного в том, чтобы получать в подарок часы стоимостью полсотни тысяч евро от жены или детей. Но выставлять это напоказ в нищей стране — бесстыдство.

Нет ничего противозаконного в том, чтобы отдыхать в своем поместье в Майами. Но призывать при этом своих избирателей затянуть потуже пояса — бесстыдство.

Впрочем, понять это они не в состоянии. Ибо успешно освободились от химеры совести.

Как там у блаженного Августина? Государство без справедливости превращается в шайку разбойников.

 
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