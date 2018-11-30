6 фактов о набирающем силу бизнесмене Зайцеве, работавшем когда-то в правительстве

Александр Зайцев все чаще фигурирует в сообщениях СМИ. Приводим интересные факты о нем.

Фото TUT.BY

Работал в правительстве

В интервью TUT.BY Александр Зайцев коротко вспомнил, как был «незаметным клерком в недрах аппарата Совмина». О бизнесмене также писали как о бывшем сотруднике МИДа и бывшем помощнике премьер-министра Сергея Сидорского. Последнее утверждение, вероятно, правдиво – у главы правительства действительно был помощник с такими инициалами.

Ведет бизнес в ОАЭ

Александр Зайцев признался, что уже около 10 лет является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, где у него зарегистрированы ряд компаний. «Мы приложили много усилий, чтобы продвигать белорусскую продукцию на рынках стран Персидского залива», – сказал бизнесмен.

Похоже, речь прежде всего о «Сохра Групп», которая занимается реализацией белорусских грузовиков, тракторов, самосвалов, стройматериалов и др. С недавнего времени Sohra Overseas финансирует футбольное бресткое «Динамо».

Александр Зайцев (слева) и Владимир Макей в Дубае

Близок к верхушке власти

О Sohra Group, занимающейся продажей продукции госпредприятий, уже было сказано. Бизнесмен также является учредителем ООО «Бремино групп» – наряду с приближенными к власти предпринимателями Алексеем Олексиным и Николаем Воробьем. Кстати, директором «Бремино групп» работает бывший высокопоставленный сотрудник КГБ Василий Дементей.

Власти поддерживают инвестиционный проект бизнесменов по возведению громадного логистического комплекса в Оршанском районе(общие затраты около $ 220 млн). В июле этого года глава государства лично пообщался с Зайцевым в Болбасово и дал ему наставления:

– Если видишь, что есть бизнес, надо ускориться. Я готов в этом участвовать, чтобы вы ускорились.

Скриншот видео БЕЛТА

Во время этой же встречи глава государства дал рекомендации своему старшему сыну, стоявшему рядом. Согласно слухам, Александр Зайцев когда-то работал помощником у Виктора Лукашенко.

Конфликтовал с мэром Гродно

Возможно, по причине близости к руководству страны бизнесмен не побоялся ослушаться председателя Гродненского горисполкома Мечислава Гоя. Причиной спора стал переход футболиста Павла Савицкого из местного «Немана» в брестское «Динамо», которым владеет Зайцев.

Недавно федерация футбола постановила, что брестчане должны заплатить за это 265 тысяч долларов. Но в «Динамо» платить не намерены. Зайцев рассказал о любопытном эпизоде, произошедшем до того, как конфликт вышел в публичную сферу:

– Гой позвонил и пригласил в Гродно. Поскольку Мечислав Брониславович старше, я приехал. Он изложил свою точку зрения, я – нашу. Мы поняли, что никто от своей позиции отказываться не собирается. Но я бы, в отличие от гродненской стороны, не стал раскрывать детали тех разговоров.

Не стесняется сильных выражений

Комментируя «дело Савицкого», бизнесмен сделал ряд ярких заявлений.

«С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата».

«Как мне с ними всерьез что-то обсуждать, если тебя приглашают, озвучивают идею, что ты им должен и предлагают заплатить; ты не успеешь ее обсудить ни с ними, ни со своими, а идея уже озвучена и выплеснута в массы? И вся страна затаилась и ждет, когда заплатим. Это как страшную бабу замуж выдавать, пока жених не опомнился. А потом, конечно, скандал на все село, что, гад эдакий, бросил».

«Паша не даст соврать, что я ему сказал: ты хоть татуировку на причинном месте нанеси и показывай после каждого гола, главное – забивай по три за игру».

В «Динамо» преследуют неудачи

Несмотря на солидное финансирование, в брестском клубе пока не могут показывать высокий результат. При чехарде футболистов, тренеров и управленцев «Динамо» смогло выиграть весной Кубок Беларуси, но сезон завершает на минорной ноте. В чемпионате страны команда оказалась в середине турнирной таблицы, а из очередного розыгрыша Кубка вылетела.

Легендарный Диего Марадона возвращаться работать в Брест не спешит.