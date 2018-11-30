Заико: «Население всегда платило полную стоимость проезда»

За 8 лет талончик на автобус подорожал на 280%. Каков сейчас полный тариф на поездку в городском транспорте и сколько «недоплачивают» белорусы — об этом экономист Леонид Заико.

В белорусских городах в среднем на 10% дорожает проезд в общественном транспорте. А это означает, что вырастет и стоимость проездных билетов на декаду и месяц. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, покупая билет на автобус, граждане оплачивают только 70% его реальной стоимости. Почему несмотря на рост цен за проезд, транспортные организации никак не выйдут на самоокупаемость?

Рост цен за проезд в городском транспорте. По данным Белстата

Исходя из данных Белстата, стоимость проезда в городском транспорте за последние 8 лет выросла на 283%.

Повышение цен на общественный транспорт частично связано с инфляционными процессами. Поскольку рынок городских общественных перевозок занят только государственными компаниями, а система формирования тарифов закрыта, узнать себестоимость проездного билета можно, только рассчитав его из названных данных.

— Ввести полную оплату мешает социально-политическая детерминация. Общественный транспорт — это чуть ли не последнее знамя социализма. Это считалось бы антисоциальной политикой. С другой стороны, это сильно подтолкнуло бы развитие индивидуального транспорта, — считает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Исходя из данных МАРТ о том, что сейчас пассажиры платят только 70% стоимости проезда, можно рассчитать его полную стоимость – в среднем около 70 копеек. Разница не так велика для одной поездки. Но если посчитать, сколько платят люди, пользуясь за одну поездку несколькими видами транспорта, то его стоимость – даже при неполной оплате — не такая уж дешевая. В областном городе, до нынешнего повышения, один маршрут с пересадкой обходился пассажиру не в 50 копеек, а в 1 рубль, даже если на каждом автобусе или троллейбусе он ехал по одной остановке. А дорога туда-обратно, каждая с одной пересадкой, в 2 рубля.

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