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Фотожабы: «Батя, как ты там? Мы – норм»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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