Лучший в истории белорусский теннисист завершил карьеру

Максим Мирный повесил ракетку на гвоздь.

41-летний теннисист написал открытое письмо, в котором заявил, что принял решение закончить выступления. Это послание, в основном, состоит из благодарностей – родителям, тренерам, партнерам (их набралось ровно 100!), поклонникам и всем тем, кто помогал Мирному во время его спортивной карьеры:

«Вы посылали мне свою любовь и поддержку. Вы со мной ликовали, побеждая, а так же поднимали меня в разных кусочках мира, когда светлая полоса менялась на темную. Вы мне давали силы и мотивацию просыпаться и продолжать работать. Я буду всегда помнить, как приятно и ответственно выступать перед вами, будь то на тренировочном корте либо при забитых трибунах».

Вот краткий перечень достижений Максима Мирного:

- Первая ракетка мира в парном разряде (2003);

- Олимпийский чемпион в миксте (2012);

- 10-кратный победитель турниров Большого Шлема в парном разряде и миксте.

Всего Максим Мирный выиграл 53 турнира АТР (ассоциации теннисистов-профессионалов): 52 из них – в паре, а 1 – вишенка на торте – в личном разряде.