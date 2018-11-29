БАТЭ обыграл «Види» под копирку

10-градусный мороз вечером 29 ноября не помешал горячему футболу на «Борисов-Арене». БАТЭ принимал «Види».

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Двумя с половиной месяцами ранее белорусский чемпион нанес поражение венгерскому на его поле – 2:0. Дома БАТЭ сыграл по тому же сценарию: гол в середине первого тайма и второй – в концовке матча. Как под копирку.

Борисовчане в целом контролировали ход событий. За весь матч «Види» нанес лишь один удар в створ ворот Дениса Щербицкого.

В группе Lодну путевку в 1/16 финала зарезервировал за собой лондонский «Челси». Судьба второй решится в последнем туре. 13 декабря борисовский БАТЭ сыграет в Салониках с местным ПАОКом.