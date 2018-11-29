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Экономика
29.11.2018
Салiдарнасць
Чалый объяснил, за счет чего поднимут зарплату строителям

На недавнем совещании Лукашенко потребовал «нормально платить строителям». Экономист Сергей Чалый высказался о том, каким способом это будут делать и к чему это приведет.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото TUT.BY

Напомним, глава государства потребовал сократить на 1,5−2% себестоимость по другим статьям и отдать эти деньги строителям: «Другого пути нет».

— Ну, то есть какое решение? Вопрос о перераспределении, — заявил Чалый в программе «Экономика на пальцах» на TUT.BY. — Идея о том, что как-то вырастет пирог в целом и доля кого-то увеличится, уже не стоит. Заберите у одних — отдайте другим, а потом, если у тех станет плохо, мы проведем совещание по ним и заберем еще откуда-то. Ну и так можно долго это делать в принципе.

Также на совещании Лукашенко обратил внимание на разные условия по оплате труда для рабочих в Минске и регионах и поставил задачу уравнять заработки.

— Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение, — заявил глава государства.

— Но во многих отраслях в разных местах стоимость рабочей силы разная. Это нормально, — считает Сергей Чалый. — Это как если бы румынские рабочие на заводе «Рено» сказали бы: «А что это? Платите нам так, как у себя под Парижем!»

 
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