Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
Трамп отменил встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Разговор должен был состояться в Аргентине на саммите G20. Причиной отмены стала ситуация с захваченными в Черном море украинскими кораблями, объяснил Трамп в своем твиттере.
Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.