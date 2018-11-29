Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Разговор должен был состояться в Аргентине на саммите G20. Причиной отмены стала ситуация с захваченными в Черном море украинскими кораблями, объяснил Трамп в своем твиттере.