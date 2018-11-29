Прекращено уголовное преследование по «делу БЕЛТА» главного редактора БелаПАН

Ирина Левшина заплатила административный штраф в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по «делу БЕЛТА» она проходит как свидетель.

Как сообщает Naviny.by, 29 ноября было удовлетворено ходатайство Ирины Левшиной о прекращении уголовного преследования на основании ст. 86 Уголовного кодекса (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности). Обвинения с Ирины Левшиной были сняты в день ее рождения.

Ранее Левшина погасила предъявленный ущерб в сумме более 12 тысяч рублей.

На данный момент единственной обвиняемой по «делу БЕЛТА» остается главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.