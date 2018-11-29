Минкульт потребовал убрать со здания на территории Брестской крепости цитаты Сталина

Соответствующее письмо получило брестское отделение Белорусской социал-демократической партии и брестский проект «За свой город».

Все фото со страницы ВКонтакте Петра Пицко, который и нанес надписи на стены

Около месяца назад на одном из зданий на территории Брестской крепости появились надписи с цитатами вождей коммунизма, сообщает Наша Нива.

На это обратили внимание активисты Белорусской социал-демократической партии, которые и написали жалобу в Минкульт с просьбой дать оценку этим действиям.

На днях пришел ответ, в котором Министерство культуры сообщает о том, что направило обращение в Брестский горисполком и требует демонтировать баннеры и удалить надписи с фасадов объектов наследия.

Также сообщается о том, что Брестский облисполком начал производство по статьям Кодекса об административных правонарушениях – неисполнение требований обязательств по охране и нарушение порядка работ на историко-культурных ценностях. Ответственность предусматривает штрафы от 8 до 500 базовых величин.