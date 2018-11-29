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29.11.2018
Вице-спикер Госдумы России отдыхает в Майами во время региональной недели

Вице-спикер Государственной думы России Игорь Лебедев (сын Владимира Жириновского) опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографии с отдыха в Майами, подписав их «Miami, можно только влюбиться!»

На замечание в комментариях, что «Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», Лебедев ответил: «Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать».

Позже он удалил пост из Фейсбука, сообщает Сноб.

Скриншоты из новости газеты «Коммерсант»

Как отмечает издание, во время региональной недели депутаты Госдумы встречаются с избирателями и представителями региональных властей, работают в своих избирательных округах.

 
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