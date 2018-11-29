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29.11.2018
СБУ опубликовала переговоры российских лётчиков, стрелявших по украинским кораблям

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, как утверждается, переговоров российских военных лётчиков, стрелявших 25 ноября по украинским военным кораблям в Керченском проливе.

Как заявил представитель СБУ, запись доказывает, что российские самолёты и вертолёты целенаправленно выпустили по украинским кораблям по меньшей мере 4 ракеты, сообщает Радио Свобода.

На записи предположительно пилоты российского самолета Су-30 и вертолётов Ка-52 говорят с диспетчерами о том, что они «отработали» по кораблям и использовали для этого «карандаши» – имеются в виду ракеты. 2 ракеты были выпущены с самолёта и еще 2 – с вертолёта.

Вот фрагменты записи (по киевскому времени):

19:57 – (переговоры пилота самолета с диспетчером) ...до цели 24 километра, разрешите первым работу...

20:05 – (пилот) ...работу окончил, ухожу по остатку на северную точку...

– (диспетчер) ...вас понял... подскажите, работу выполнили?..

– (пилот) ...работу выполнил двумя, практически...

20:18 – (переговоры пилота вертолета с диспетчером) ...в указанных координатах наблюдаю три судна... четыре судна, два стоят, два двигаются в ихнем направлении. удаление до цели 20 километров.

20:32 – (диспетчер) ...подскажите расход «карандашей» у вас...

– (пилот) ...у 47-го не было, у 49-го – два...

В результате обстрела кораблей были ранены, по меньшей мере, трое украинских военнослужащих. Корабли вскоре после этого были захвачены российскими пограничниками.

Троих граждан Украины, раненых при захвате украинских кораблей в Керченском проливе, в четверг выписали из больницы в Керчи и переведут в следственный изолятор Симферополя. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российского омбудсмена в аннексированном Крыму Людмилу Лубину.

Речь идет об одном офицере Службы безопасности Украины и двух моряках. Подконтрольный России суд арестовал их еще два дня назад. Таким образом, сейчас под арест помещены все 24 человека, находившиеся на украинских боевых катерах и буксире. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

Киев требует от Москвы незамедлительно освободить захваченных моряков и корабли. Украина обвиняет Россию в агрессии, на части территории страны введено военное положение.

Беларусь в ОБСЕ высказалась о ситуации в Керченском проливе

 
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