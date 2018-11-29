Сто дней Румаса: «Даже когда Лукашенко требует разумные вещи, правительство выглядит кондово»

Почему Лукашенко пока выглядит большим реформатором, чем Румас. Ярослав Романчук оценил 100 дней работы правительства.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» руководитель научно-исследовательского центра Мизеса оценил стартовый отрезок работы нового Совета министров во главе с Сергеем Румасом.

– Сначала Румас воспринимался как человек, который в 2011 году выступал против восстановления госплана, – считает экономист. – Он тогда публично спорил с Мясниковичем, хотя был с ним в одной команде, не соглашался с силовиками… Если вспомнить, как Румас руководил Банком развития, то он производил впечатление прагматика и технократа.

Но сейчас, судя по тем решениям, которые были приняты в течение первых ста дней, и тем высказываниям, которыми он ответил на критику Лукашенко, новый премьер в итоге стал клоном связки Кобяков-Мясникович на разных этапах их премьерства. Ни новых подходов, ни нового формата обсуждение проблем, ни четкой защиты прав собственности!

Такое ощущение, что должности свалились на Румаса и первого вице-премьера Турчина как снег на голову: генералиссимус, как солдатам, сказал им, что делать, а они взяли под козырек и пошли.

По мнению Ярослава Романчука, на этом фоне даже Александр Лукашенко выглядит человеком, который «ставит четкие задачи для поддержки своей будущей предвыборной кампании, а правительство их затягивает и формально подходит к выполнению».

Экономист признается, что очень хотел бы, чтобы Румас и его правительство оказались так называемыми «скрытыми реформаторами», которые настроены проводить реформы в стране:

– Но последнее время все выглядит наоборот. Лукашенко говорит: почему вы не делаете лучше инвестиционный климат в стране? В ответ молчок. Даже простые вещи, которые давно уже пора было сделать, не делаются. Лукашенко говорит: упростите Налоговый кодекс, а в ответ создаются какие-то непонятные рабочие группы…

То есть, даже когда Лукашенко требует вполне разумные прагматичные вещи, то правительство выглядит еще более кондово и по-советски, чем сам президент.