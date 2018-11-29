Беларусь в ОБСЕ высказалась о ситуации в Керченском проливе

Готовы оказать любое содействие, чтобы избежать эскалации.

Беларусь искренне, глубоко заинтересована и последовательно выступает за скорейшее мирное разрешение кризиса в и вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении постоянной делегации Беларуси в ОБСЕ, сделанном на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В заявлении делегации Беларуси говорится, что сегодня урегулирование кризиса в и вокруг Украины — коренной интерес Беларуси и белорусского народа. Поэтому после ситуации в Керченском проливе необходимо приложить максимум усилий, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

«События в Керченском проливе и их последствия наглядно подтверждают актуальность и реалистичность предостережений о том, что планета слишком близко подошла к пропасти серьезного конфликта. Поэтому самое главное сегодня — избежать дальнейшей эскалации ситуации, чреватой большим пожаром во всем регионе. Более того, в случае неблагоприятного развития событий под угрозой может оказаться не только региональная, но и международная безопасность в целом. Убеждены, что сейчас крайне важно воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к новым силовым столкновениям», — говорится в заявлении.

Постоянная делегация Беларуси в ОБСЕ призвала стороны конфликта исходить из того, что на них лежит ответственность за безопасность во всем регионе.

Когда молчание – не золото. Почему Лукашенко следует все же высказаться о конфликте у Керчи

«Это не значит, что мы пытаемся давать советы. Просто совсем рядом с Беларусью происходит стремительный рост напряженности, которая, пусть и опосредованно, но затрагивает и нашу страну. Мы не раз говорили об этом и с самого начала не могли оставаться безучастными наблюдателями. Хотели бы подтвердить свою готовность оказать любое возможное содействие, которое позволило бы избежать эскалации ситуации и приблизить ее урегулирование», — говорится в заявлении.