Как сохранить исторические кварталы Минска?

Осмоловка, Тракторный поселок, Пролетарка, Войсковая улица и другие столичные кварталы, построенные в 40-х годах прошлого века, в любой момент могут исчезнуть с карты Минска. И в этом отчасти виноваты сами минчане.

Столкновение мировоззрений

В Минске не так много районов, сохранивших дух и самобытность середины прошлого века, но и они сейчас находятся под угрозой сноса. Бюджетные деньги идут на капитальный ремонт безликих панелек и хрущевок, но не на реконструкцию исторических кварталов.

Происходит это во многом потому, что люди принимающие решение о дальнейшем развитии города имеют совсем другое мировоззрение и не считают, что послевоенная застройка имеет какую-то ценность.

— В системе ценностей городских чиновников нет места сохранению исторических кварталов. У них совсем другие вещи в приоритете — достижение социально-экономических показателей, плотности населения, доступности транспорта, но не вопросы культуры и сохранения исторической памяти, — рассказал на публичной дискуссии «Исторические кварталы Минска» архитектор Вадим Глинник.

Это касается не только чиновников, но и большинства минчан, считают эксперты. Виной тому чрезвычайно бурный рост столицы Беларуси.

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