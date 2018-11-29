«Говори правду» осудило расстрел двух белорусов: «Право на жизнь священно»

Представители организации призывают Национальное собрание ввести мораторий на смертную казнь и осуждает применение высшей меры наказания в отношении еще двоих заключенных.

«Мы уверены, что право на жизнь является священным и должно быть гарантировано государством, – обращаются к депутатам активисты. – Приведение в исполнение смертных приговоров наносит удар по международному имиджу нашей страны и серьезно подрывает доверие в глазах других стран и международных организаций. А это, в свою очередь, ограничивает возможности Беларуси при построении миротворческого процесса в регионе, который является одним из инструментов обеспечения безопасности Беларуси.

Кроме этого, негативный имидж Беларуси напрямую влияет на снижение объема иностранных инвестиций в Беларусь и на более высокие ставки при финансовых займах за рубежом, как для страны, так и для отдельных предприятий. Таким образом, смертная казнь негативно влияет на экономику нашей страны, то есть на благополучие простых белорусов».

Как отмечают представители «Говори правду», они уверены, основываясь на многочисленных встречах с людьми и данных социологических опросов, что «на сегодня белорусское общество готово к этому шагу и поддержит его. Исходя из опыта других стран это не приведет к всплеску преступлений внутри страны, но улучшит имидж Беларуси за ее пределами и продемонстрирует гуманность и уважение к правам человека.

Движение за мирные перемены «Говори правду» еще раз выражает свою приверженность правам человека и уверено, что это единственный путь для полноценного развития Беларуси, как европейской страны».

Напомним, на днях стало известно о казни двух осужденных по уголовному делу «черных риелторов» из Могилева: 31-летнего Семена Бережного и 36-летнего Игоря Гершанкова.

Евросоюз сделал заявление, что применение смертной казни противоречит заявлениям Беларуси о готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом.