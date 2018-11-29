СМИ сообщили о задержании еще одного главврача

Главного врача Гомельской областной инфекционной больницы уже около недели нет на работе. Никакой официальной информации о том, где именно он находится, тоже нет.

По информации Радыё Свабода, руководителя больницы задержали.

В приемной главного врача Гомельской областной инфекционной больницы TUT.BY сказали, что главврач отсутствует на рабочем месте.

— А когда можно будет с ним связаться?

— Исполняющий обязанности — Бирич Сергей Ростиславович.

Сергей Бирич в разговоре с TUT.BY отметил, что не может ответить на вопрос о том, где сейчас находится их главврач. На работе его нет уже около недели.

В Главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома порталу также подтвердили, что главного врача Гомельской областной инфекционной больницы нет на работе. Причины отсутствия там не знают.

— У нас никаких официальных документов нет. Какая причина его отсутствия, нам неизвестно. Мы знаем, что его нет. […] Мало ли что с человеком. Может, заболел, — прокомментировали там.

Официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош порекомендовал журналисту TUT.BY обратиться за комментарием в Управление КГБ по Гомельской области. Там пообещали передать контакт журналиста специалисту, который отвечает за вопросы взаимодействия со СМИ.

Руководитель пресс-службы СК Сергей Кабакович не подтвердил и не опроверг информацию о задержании главврача, добавив, что данные сейчас уточняются.

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