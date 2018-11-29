Бык-гигант, от которого отказались все скотобойни Австралии. Видеофакт

Животное по кличке Никерз покорило пользователей соцсетей, но специалисты отмечают, что в его размерах нет ничего удивительного.

Австралийский бык-гигант стал звездой соцсетей — от 1400-килограммового животного отказались все скотобойни. О необычном животном сообщает издание The New York Times.

Фермер Джефф Пирсон, у которого было около 20 тыс. голов скота, купил годовалого быка Никерза голшитно-фризской породы в расчете на то, что он станет вожаком стада. Уже тогда он был крупнее остальных коров, но Пирсон даже не предполагал, что тот вымахает до таких габаритов, отмечает Газета.ru.

Быки этой породы могут весить до 1200 кг и достигать 143—145 см в холке, но Никерз побил этот рекорд. Пятнистый бык вырос до 193 см, став среди коров настоящим гигантом.

Внушительные габариты спасли Никерзу жизнь. Когда хозяин попытался выставить быка на аукцион, его не купил ни один мясокомбинат — забить такой крупный экземпляр очень сложно. Так Никерс избежал бойни.

После того, как фотографии быка попали в интернет, за его судьбой следила вся Австралия. Переживать за Никерза нет повода, уверяет его хозяин — остаток дней гигант мирно проведет на ферме.