В телеге сегодня. «Где бы разыскать нам звезду такую, чтобы защитила белорусских людей?»

Автор Telegram-канала Стихохотам, который ведет Дмитрий Растаев, – о письме знаменитой француженки президенту Беларуси.

Инициатива из разряда годных:

пишет Лукашенко Бриджит Бардо –

дескать, защитите белорусских животных,

я, мол, доверяю вам от и до.

Ну, а мы на это глядим, тоскуя,

и гадаем в свете текущих падзей:

где бы разыскать нам звезду такую,

чтобы защитила белорусских людей?

В телеге вчера. «Народ и правда верит, что в нем проблема, а не в Михалкове»