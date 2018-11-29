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В телеге сегодня. «Где бы разыскать нам звезду такую, чтобы защитила белорусских людей?»
Автор Telegram-канала Стихохотам, который ведет Дмитрий Растаев, – о письме знаменитой француженки президенту Беларуси.
Инициатива из разряда годных:
пишет Лукашенко Бриджит Бардо –
дескать, защитите белорусских животных,
я, мол, доверяю вам от и до.
Ну, а мы на это глядим, тоскуя,
и гадаем в свете текущих падзей:
где бы разыскать нам звезду такую,
чтобы защитила белорусских людей?
В телеге вчера. «Народ и правда верит, что в нем проблема, а не в Михалкове»