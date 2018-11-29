Обнаженные «дети понедельника» мчатся на мопеде

В Греции проходят съемки трагикомедии «Понедельник» режиссера Аргириса Пападимитропулоса.

Это история о двух депрессивных американцах, которые живут в Афинах и на греческих островах, и вдруг неожиданно обнаруживают, что у них завязался головокружительный роман. В главных ролях снимаются Денис Гоф и Себастиан Стэн, известный многим по фильму «Тоня против всех».

В сеть попали кадры, демонстрирующие, что происходит во время съемок, а также – на какие жертвы приходится идти актерам. Ведь в Афинах сейчас далеко «не май».